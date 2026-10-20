Yo Soy Castings 2026: “Laura León” hizo que “el espartano” saliera del casting antes que ella con su canto

Ariana Blondet vino a cantar como “Laura León” con la canción “Suavecito suavecito”. En los primeros segundos de su presentación, Ricardo Morán no pudo contener su expresión negativa sobre lo que escuchaba. En cambio, Jely Reátegui animó a la participante a seguir y a tomar la audición como un momento de diversión y disfrute.

Tanto así que el recordado personaje “el espartano” entró al escenario para entretener y luego retirar a la participante con los objetos de su canasta. Sin embargo, no lo logró: la participante se fue, y fue Carlos Alcántara quien le dijo: “Nunca ha pasado que entre el espartano y el canto lo saque de nuevo”.

Así terminó su casting. Jely Reátegui valoró su valentía, aunque le pidió trabajar en la técnica del canto. Ricardo Morán, como siempre sin filtro, agregó: “No abandones la carrera de Comunicaciones, por favor”.

Finalmente, el jurado tomó la decisión unánime de decirle “no” a la imitación de Ariana.

¿Volveremos a ver a Ariana en otra edición del programa? ¿Quién será el próximo en llegar al set con una nueva imitación? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo

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