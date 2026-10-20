Yo Soy Castings 2026: Con solo 20 años, “Eduardo Franco” dejó atónito al jurado con su timbre idéntico
José Luis Elías interpretó a “Eduardo Franco” con la canción “Chiquilina”. Su actuación ocasionó una grata sorpresa para el jurado: con las primeras palabras notaron un timbre muy parecido al del artista original y admiraron su excelente imitación y técnica vocal.
Tal fue la magnitud de su presentación que Ricardo Morán paró el casting para decir: “Tengo unos papeles que tienes que firmar inmediatamente. No los leas, solo los firmas, ¿ya? ¿De dónde has salido, José Luis? ¿Primera vez en Yo Soy?”.
La respuesta fue aún más sorprendente: “Sí, primera vez. Tengo 20 años”, a lo que Jely Reátegui, asombrada, acotó: “De vida artística”.
Dejando atónitos a todos, Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara no dudaron en darle su “sí” y le dieron la bienvenida a la siguiente etapa del casting de Yo Soy.
¿Logrará “Eduardo Franco” mantener este nivel en la siguiente etapa? ¿Qué otras sorpresas traerá este participante? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!