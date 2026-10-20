Yo Soy Castings 2026: “José José” convirtió su casting en un quinceañero con Jely y Franco

Nicolás Fontenla vino a participar como “José José” con el tema “Volcán”. Antes de su actuación, contó que los fines de semana trabaja como “chambelán”, lo que provocó que Jely Reátegui recordara su quinceañero y que el conductor Franco Cabrera le cumpliera la única costumbre que no realizó: el intercambio de zapatos. Así, el programa vivió una divertida escena que recreó un quinceañero en pleno casting.

Para sorpresa del jurado, durante su actuación demostró un gran talento como cantante y fue felicitado por esa virtud. Sin embargo, señalaron que no tuvo un timbre similar al de “José José”. Además, Jely Reátegui reconoció su profesionalismo al separar el momento irreverente de su casting.

De esta forma, el jurado le pidió que regrese con otra imitación, ya que ven potencial en Nicolás.

¿Qué otra imitación traerá Nicolás para convencer al jurado? ¿Logrará mostrar todo su talento como cantante? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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