Yo Soy Castings 2026: “Enrique Guzmán” tuvo buen timbre, pero no convenció al jurado

Augusto Chipana vino a cantar como “Enrique Guzmán” con el tema “El Rock de la Cárcel”. El jurado tuvo una buena primera impresión de su imitación, ya que el timbre era similar al del artista original y demostró una buena técnica de canto.

Sin embargo, su actuación tuvo un problema: faltaron actitud y peso escénico para transmitir lo que pide una canción de rock. Hasta Cachín decidió poner esa cuota de rock al cantar la última parte.

A pesar de ello, Carlos Alcántara quiso darle una oportunidad y le dio su primer “sí”. El resto del jurado reconoció su mérito con la voz y el carisma que tuvo, pero no estuvo de acuerdo y le dijo “no”.

¿Volveremos a ver a Augusto con una nueva imitación? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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