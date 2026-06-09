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Partidos de hoy, martes 9 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 9 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, martes 9 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 9 DE JUNIO

  • Amistoso internacional – FIFA

6:30 a.m. | Filipinas vs Birmania

6:35 a.m. | China vs Tailandia

7:00 a.m. | Camboya vs Hong Kong

8:00 p.m. | Indonesia vs Mozambique

9:30 p.m. | Kirguistán vs Palestina

10:00 a.m. | Taykistán vs India

10:00 a.m. | Armenia vs Moldavia – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Congo vs Chile – Chilevision, RTNC

11:00 a.m. | Liberia vs Sierra Leona

11:30 p.m. | Bielorrusia vs Burkina Faso – Disney+ Premium

12:00 p.m. | Hungría vs Kazajistán – Disney+ Premium

12:00 p.m. | Rusia vs Trinidad y Tobago

1:00 p.m. | San Marino vs Azerbayián – Disney+ Premium

1:00 p.m. | Togo vs Benin

6:00 p.m. | Senegal vs Arabia Saudita

8:00 p.m. | Irak vs Venezuela – Venevision, SimpleTV, Televen

8:00 p.m. | Bolivia vs Argelia

8:00 p.m. | Argentina vs Islandia – TyC Sports, Telefe

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