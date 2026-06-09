Partidos de hoy, martes 9 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 9 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 9 DE JUNIO
- Amistoso internacional – FIFA
6:30 a.m. | Filipinas vs Birmania
6:35 a.m. | China vs Tailandia
7:00 a.m. | Camboya vs Hong Kong
8:00 p.m. | Indonesia vs Mozambique
9:30 p.m. | Kirguistán vs Palestina
10:00 a.m. | Taykistán vs India
10:00 a.m. | Armenia vs Moldavia – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Congo vs Chile – Chilevision, RTNC
11:00 a.m. | Liberia vs Sierra Leona
11:30 p.m. | Bielorrusia vs Burkina Faso – Disney+ Premium
12:00 p.m. | Hungría vs Kazajistán – Disney+ Premium
12:00 p.m. | Rusia vs Trinidad y Tobago
1:00 p.m. | San Marino vs Azerbayián – Disney+ Premium
1:00 p.m. | Togo vs Benin
6:00 p.m. | Senegal vs Arabia Saudita
8:00 p.m. | Irak vs Venezuela – Venevision, SimpleTV, Televen
8:00 p.m. | Bolivia vs Argelia
8:00 p.m. | Argentina vs Islandia – TyC Sports, Telefe