Partidos de hoy, sábado 19 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, sábado 19 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 19 DE JULIO

Liga 1 – Perú

13:00 | UTC Cajamarca vs Melgar

15:15 | ADT vs Cienciano

18:00 | Cusco vs Alianza Lima

Liga MX – México

20:00 | León vs Guadalajara

20:00 | Tigres UANL vs Juárez

22:05 | Atlas vs Cruz Azul

Superliga Argentina – Argentina

12:30 | San Lorenzo vs Gimnasia La Plata

14:30 | Lanús vs Rosario Central

16:45 | Godoy Cruz vs Sarmiento

16:45 | Platense vs Vélez Sarsfield

19:00 | Instituto vs River Plate

Brasileirao – Brasil

14:00 | Fortaleza vs Bahia

15:30 | Vasco da Gama vs Grêmio

16:30 | Mirassol vs Santos

19:00 | São Paulo vs Corinthians

Primera A – Colombia

14:00 | Rionegro Águilas vs Junior

16:10 | Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira

18:20 | Atlético Nacional vs La Equidad

20:30 | Boyacá Chicó vs Medellín

Primera A – Ecuador

14:00 | Universidad Católica vs Cuniburo

16:30 | Orense vs El Nacional

19:00 | Delfin vs Barcelona

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7