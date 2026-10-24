Metropolitano: ATU anuncia cambios en buses y estaciones ante el Fenómeno El Niño

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una serie de medidas preventivas en el transporte público ante las altas temperaturas y las posibles emergencias asociadas al Fenómeno El Niño. Entre las acciones previstas para el Metropolitano figuran la instalación de más deflectores en los buses y la adecuación de las ventanas para mejorar la circulación del aire.

El plan también contempla intervenciones en estaciones y terminales, así como la preparación de los operadores ante eventuales emergencias que puedan afectar la continuidad del servicio. Las medidas alcanzan, además, a los corredores complementarios, la Línea 1 y la Línea 2 del Metro de Lima y el transporte público regular.

¿QUÉ MEDIDAS SE APLICARÁN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO?

En el Metropolitano, la ATU informó que se colocarán más deflectores en los buses y se adecuarán los vidrios y topes de las ventanas para permitir una mayor ventilación en el interior de las unidades. En las estaciones, se instalarán toldos en algunos puntos y bebederos en los terminales de Naranjal, Matellini y Chimpu Ocllo.

La entidad también anunció que incrementará el personal médico en las estaciones para atender posibles emergencias. Asimismo, indicó que se realizaron trabajos de impermeabilización de techos y limpieza de canaletas para prevenir afectaciones relacionadas con las precipitaciones.

En los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado, se establecerán rutas de desvío de contingencia ante posibles inundaciones, huaicos u otras emergencias que comprometan las vías y dificulten la circulación de los buses.

En cuanto a las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, se reforzará la limpieza y se revisarán los sistemas de drenaje, bombas y canales, especialmente en las estaciones subterráneas de la Línea 2, para reducir el riesgo de aniegos.

La ATU también señaló que se identificarán y señalizarán las vías expuestas a inundaciones, como pasos a desnivel, puentes y sectores cercanos al río Rímac. Estas medidas buscan alertar oportunamente a los conductores y evitar que las unidades queden inmovilizadas en zonas afectadas.

Por otro lado, los conductores del Metropolitano, corredores complementarios, transporte público regular y taxis recibirán capacitación para atender a pasajeros con síntomas asociados al calor intenso, como los golpes de calor. También serán orientados sobre la revisión de motores y sistemas de ventilación para prevenir sobrecalentamientos de los vehículos.

Finalmente, la ATU informó que implementó un geovisor para identificar zonas de riesgo, monitorear la ubicación de las unidades de transporte próximas a esos puntos y diseñar rutas de contingencia.

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