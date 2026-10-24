Renovación Popular presenta proyecto de ley para regular la capacidad operativa de la DINI

El diputado de Renovación Popular, Frank Krklec, planteó una iniciativa legislativa para regular la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El proyecto busca cerrar la brecha entre la rectoría que la entidad ejerce sobre el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y su imposibilidad legal de ejecutar, por sí misma, acciones operativas para obtener la información que requiere la inteligencia estratégica.

De aprobarse la modificación del artículo 16 del Decreto Legislativo 1141, la DINI quedaría habilitada para realizar actividades operativas de inteligencia y contrainteligencia, de acuerdo con el Plan de Inteligencia Nacional. Estas tareas se orientarían a recolectar información necesaria para elaborar inteligencia estratégica y proteger las capacidades del país, en beneficio del jefe de Estado y del Gabinete Ministerial en la toma de decisiones y la protección de la población.

El texto precisa que las labores operativas se enfocarán en recolectar información sobre terrorismo y su financiamiento, espionaje, injerencia de potencias extranjeras, crimen organizado transnacional y riesgos graves contra los activos críticos nacionales.

PROHIBICIONES Y LÍMITES

La iniciativa incorpora el artículo 35-A a la norma, que establece límites expresos para evitar el uso indebido de estas capacidades. Queda prohibido recopilar información basada únicamente en posturas políticas, labores de periodismo, fe religiosa, pertenencia a sindicatos o participación en entidades civiles y políticas legítimas.

Las facultades tampoco podrán emplearse para beneficiar o afectar a agrupaciones políticas, candidatos u organizaciones de interés, ni para intervenir en disputas electorales o sociales. La propuesta aclara además que la DINI no suplirá las funciones del Ministerio Público ni de la Policía Nacional en las investigaciones criminales comunes.

El proyecto dispone que ninguna persona estará obligada a acatar mandatos que violen estas restricciones. Quienes identifiquen la preparación o el desarrollo de órdenes contrarias a la ley deberán reportarlo ante las instancias de control correspondientes.

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