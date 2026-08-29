Torneo Clausura: ¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. Gacilaso por la fecha 7?

Alianza Lima recibe a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules irán por su cuarto triunfo del campeonato este sábado 29 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), en La Victoria.

Los íntimos vienen de empatar de visita 1-1 con Melgar en el Estadio de la UNSA, lo que los mantiene en el tercer lugar del campeonato con 12 puntos. En tanto, los cusqueños llegan tras golear de local 4-1 a Cusco FC y se localizan segundos en el Torneo Clausura con 13 unidades.

En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. DEPORTIVO GARCILASO?

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentan este sábado 29 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de las 7:30 p.m. Los hinchas blanquiazules y cusqueños asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS. DEPORTIVO GARCILASO?

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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