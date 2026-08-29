Torneo Clausura: ¿A qué hora y dónde ver UTC vs. Universitario por la fecha 7?

Universitario de Deportes recibe a UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los cremas irán por su quinto triunfo del campeonato este sábado 29 de agosto en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca.

La U viene de golear de local 3-0 a Chankas, lo que la dejó en el segundo lugar Torneo Clausura con 13 puntos. En tanto, los cajamarquinos llegan tras caer 1-3 de local ante Comerciantes Unidos, ubicándose en el último puesto con solo dos unidades.

En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido UTC vs. Universitario.

¿A QUÉ HORA JUEGA UTC VS. UNIVERSITARIO?

UTC y Universitario se enfrentan este sábado 29 de agosto en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca a partir de las 3:30 p.m. Los hinchas cajamarquinos y cremas asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER UTC VS. UNIVERSITARIO?

El partido entre UTC y Universitario va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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