X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, sábado 31 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 31 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 31 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 31 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play

  • Liga 2 – Perú

10:45 a.m. | Cantolao vs Binacional – Bicolor+

3:15 p.m. | Carlos Mannucci vs Betín – Bicolor+

3:15 p.m. | Alianza Universidad vs San Martín – Bicolor+

3:15 p.m. | ADA Jaén vs Sport Huancayo 2 – Bicolor+

3:15 p.m. | Comerciantes FC vs Llacuabamba – Bicolor+

  • LaLiga – España

8:00 p.m. | Levante vs Atlético de Madrid – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

10:15 a.m. | Rayo Vallecano vs Celta – ESPN 4, Disney+

12:30 p.m. | Real Betis vs Málaga – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

3:00 p.m. | Barcelona vs Alavés – ESPN, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

7:30 a.m. | Chelsea vs Manchester United – ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Hull City vs Ipswich Town – Disney+

10:00 a.m. | Manchester City vs Brighton – ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Coventry City vs Sunderland – Disney+

10:00 a.m. | Bournemouth vs Leed United – Disney+

10:00 a.m. | Brentford vs Nottingham Forest – Disney+

12:30 p.m. | Tottenham vs Crytal Palace – ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Aston Villa vs Fulham – Disney+

  • Serie A – Italia

9:00 a.m. | Bologna vs Monza – ESPN 2, Disney+

12:00 p.m. | Udinese vs Roma – ESPN 5, Disney+

2:45 p.m. | Milan vs Inter – ESPN 3, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. | Schalke 04 vs RB Leipzig – Disney+

9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs Stuttgart – ESPN 5, Disney+

9:30 a.m. | Werder Bremen vs Hoffenheim – Disney+

9:30 a.m. | Borussia Monchengladbach vs Paderborn – Disney+

9:30 a.m. | Augsburgo vs Friburgo – Disney+

12:30 p.m. | Bayern vs Borussia Dortmund – ESPN, Disney+

  • Ligue 1 – Francia

2:45 p.m. | Troyes vs Le Mans – Disney+

  • Serie A – Brasil

2:00 p.m. | Coritiba vs Vitoria – L1 Play

  • Primera División – Argentina

3:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Talleres – TyC Sports

5:15 p.m. | Vélez vs San Lorenzo – TyC Sports

7:30 p.m. | Estudiantes LP vs Instituto – TyC Sports

  • MLS – Estados Unidos

12:00 p.m. | Charlotte vs Orlando – Apple TV

1:00 p.m. | FC Cincinnati vs Philadelphia Union – Apple TV

1:00 p.m. | New York City vs Montreal – Apple TV

1:00 p.m. | Columbus Crew vs DC United – Apple TV

2:00 p.m. | St. Louis City vs San Diego FC – Apple TV

2:00 p.m. | Sporting KC vs FCF Dallas – Apple TV

4:00 p.m. | San Jose Eartquakes vs Real Salt Lake – Apple TV

4:00 p.m. | LA Galaxy vs Austin FC – Apple TV

8:30 p.m. | Colorado Rapids vs Chicago Fire – Apple TV

  • Copa Libertadores Femenina – Conmebol

3:00 p.m. | Olimpia vs Santa Fe – Pluto TV

7:00 p.m. | Cruzeiro vs Corinthians – Pluto TV

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo