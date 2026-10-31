Partidos de hoy, sábado 31 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 31 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 31 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
3:30 p.m. | Alianza Atlético vs Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play
- Liga 2 – Perú
10:45 a.m. | Cantolao vs Binacional – Bicolor+
3:15 p.m. | Carlos Mannucci vs Betín – Bicolor+
3:15 p.m. | Alianza Universidad vs San Martín – Bicolor+
3:15 p.m. | ADA Jaén vs Sport Huancayo 2 – Bicolor+
3:15 p.m. | Comerciantes FC vs Llacuabamba – Bicolor+
- LaLiga – España
8:00 p.m. | Levante vs Atlético de Madrid – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
10:15 a.m. | Rayo Vallecano vs Celta – ESPN 4, Disney+
12:30 p.m. | Real Betis vs Málaga – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
3:00 p.m. | Barcelona vs Alavés – ESPN, Disney+
- Premier League – Inglaterra
7:30 a.m. | Chelsea vs Manchester United – ESPN, Disney+
10:00 a.m. | Hull City vs Ipswich Town – Disney+
10:00 a.m. | Manchester City vs Brighton – ESPN, Disney+
10:00 a.m. | Coventry City vs Sunderland – Disney+
10:00 a.m. | Bournemouth vs Leed United – Disney+
10:00 a.m. | Brentford vs Nottingham Forest – Disney+
12:30 p.m. | Tottenham vs Crytal Palace – ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Aston Villa vs Fulham – Disney+
- Serie A – Italia
9:00 a.m. | Bologna vs Monza – ESPN 2, Disney+
12:00 p.m. | Udinese vs Roma – ESPN 5, Disney+
2:45 p.m. | Milan vs Inter – ESPN 3, Disney+
- Bundesliga – Alemania
9:30 a.m. | Schalke 04 vs RB Leipzig – Disney+
9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs Stuttgart – ESPN 5, Disney+
9:30 a.m. | Werder Bremen vs Hoffenheim – Disney+
9:30 a.m. | Borussia Monchengladbach vs Paderborn – Disney+
9:30 a.m. | Augsburgo vs Friburgo – Disney+
12:30 p.m. | Bayern vs Borussia Dortmund – ESPN, Disney+
- Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. | Troyes vs Le Mans – Disney+
- Serie A – Brasil
2:00 p.m. | Coritiba vs Vitoria – L1 Play
- Primera División – Argentina
3:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Talleres – TyC Sports
5:15 p.m. | Vélez vs San Lorenzo – TyC Sports
7:30 p.m. | Estudiantes LP vs Instituto – TyC Sports
- MLS – Estados Unidos
12:00 p.m. | Charlotte vs Orlando – Apple TV
1:00 p.m. | FC Cincinnati vs Philadelphia Union – Apple TV
1:00 p.m. | New York City vs Montreal – Apple TV
1:00 p.m. | Columbus Crew vs DC United – Apple TV
2:00 p.m. | St. Louis City vs San Diego FC – Apple TV
2:00 p.m. | Sporting KC vs FCF Dallas – Apple TV
4:00 p.m. | San Jose Eartquakes vs Real Salt Lake – Apple TV
4:00 p.m. | LA Galaxy vs Austin FC – Apple TV
8:30 p.m. | Colorado Rapids vs Chicago Fire – Apple TV
- Copa Libertadores Femenina – Conmebol
3:00 p.m. | Olimpia vs Santa Fe – Pluto TV
7:00 p.m. | Cruzeiro vs Corinthians – Pluto TV