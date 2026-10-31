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Valentina Valiente Capítulo 169: Macarena pierde el control frente a Ximena

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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La confrontación comenzó cuando Ximena intentó hacerla entender sobre su recuperación: “Tienes que quedarte, sí, tú misma lo dijiste”. Sin embargo, la angustia de Macarena la llevó a arremeter sin control: “Te he dicho que quiero que me saques, yo no quiero estar aquí… Ayúdame… ¡Por favor, tú también eres una traidora, una falsa, todo el mundo me traiciona!”.
El descontrol estalló por completo cuando las paranoias de Macarena tomaron el mando de su mente: “¿Alejandro volvió con Valentina? Son felices, se van a casar…Necesito saber”.
Ante la evidente crisis, Ximena intentó calmar la situación: “Valentina está con otro novio, tranquila por favor, tranquila, cuidado”. La intensidad de sus delirios obligó al personal de salud a intervenir de inmediato para contenerla.

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