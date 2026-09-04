ONU declara el 27 de noviembre como el día internacional para la eliminación del matrimonio infantil
La ONU aprobó por unanimidad fijar el 27 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Temprano y Forzado. La histórica resolución busca visibilizar esta problemática y catalogar formalmente estas prácticas como un delito y una forma de abuso sexual que vulnera los derechos de miles de niñas en el mundo.
La iniciativa impulsada por Just Rights for Children y la Primera Dama de Sierra Leona contó con el apoyo de 193 países. El debate se dio luego de que dos niñas indígenas de 10 años, una peruana y otra ecuatoriana, fueran rescatadas de este tipo de acción delictiva contra la integridad de los menores.
La resolución reconoce formalmente que el matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una grave violación de los derechos humanos y una forma de abuso sexual. Entre los copatrocinadores clave en América Latina destacan Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay.
Un marco legal para la protección de las niñas y niños
El compromiso ratificado por los países miembros sienta sus bases en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Específicamente, responde a la meta 5.3, la cual exige la eliminación de todas las prácticas nocivas que atentan contra la salud, la educación y las oportunidades económicas de las niñas y adolescentes.
Asimismo, el documento insta a los gobiernos a invertir en educación de calidad y a garantizar el empoderamiento femenino como la principal estrategia de prevención. Lideres globales enfatizan que esta declaratoria trasciende lo simbólico, convirtiéndose en un mandato directo para exigir rendición de cuentas y proteger el desarrollo de la niñez.