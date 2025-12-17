Pedro Gallese es nuevo jugador del Deportivo Cali para el 2026

Temas
El portero peruano, Pedro Gallese, es nuevo jugador del Deportivo Cali de Colombia, pues así lo anunció el club a través de un comunicado en sus redes sociales. Pues tras su salida del Orlando City en la MLS, el ‘Pulpo’ vuelve al fútbol sudamericano.

“El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Pedro Gallese, portero internacional, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes”, indicaron.

El portero de la selección peruana llegará a Cali en los próximos días para pasar los respectivos exámenes médicos y sumarse al equipo colombiano. Cabe mencionar que Gallese sonó en varios equipos -incluso peruanos- luego de anunciar su salida del Orlando City.

