Pedro Gallese es nuevo jugador del Deportivo Cali para el 2026

El portero peruano, Pedro Gallese, es nuevo jugador del Deportivo Cali de Colombia, pues así lo anunció el club a través de un comunicado en sus redes sociales. Pues tras su salida del Orlando City en la MLS, el ‘Pulpo’ vuelve al fútbol sudamericano.

“El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Pedro Gallese, portero internacional, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes”, indicaron.

📄 COMUNICADO OFICIAL Deportivo Cali llegó a un principio de acuerdo con el arquero peruano Pedro Gallese para su vinculación a nuestra institución. pic.twitter.com/PFBDHODPXF — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 17, 2025

El portero de la selección peruana llegará a Cali en los próximos días para pasar los respectivos exámenes médicos y sumarse al equipo colombiano. Cabe mencionar que Gallese sonó en varios equipos -incluso peruanos- luego de anunciar su salida del Orlando City.

