Peruano Gustavo Lores buscará récord Guinness con histórica travesía en el Lago Titicaca

El ultranadador peruano Gustavo Lores se alista para uno de los mayores retos de su carrera: intentar imponer un récord Guinness en el Lago Titicaca. La travesía, programada para este 24 o 25 de abril, contempla un recorrido aproximado de 24 kilómetros entre la isla Amantaní y Titilaka, en condiciones extremas que incluyen temperaturas del agua entre 12 y 14 °C, altitud superior a los 3,800 metros y cambios climáticos constantes.

El desafío será realizado bajo estrictas reglas de aguas abiertas, sin el uso de traje de neopreno ni aletas, y contará con la validación de la Federación Deportiva Peruana de Natación, además del respaldo de la Marina de Guerra del Perú para garantizar la seguridad.

Durante el recorrido, Lores estará acompañado por el kayakista Eke Tapullima, quien formará parte del equipo de soporte.

Con 44 años, Lores es uno de los pocos deportistas en el mundo en haber obtenido la prestigiosa Triple Corona de Aguas Abiertas, tras completar pruebas como el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina y la vuelta a Manhattan, consolidándose como un referente internacional de esta disciplina. En el Perú, también ha marcado hitos históricos, como la exigente Ruta Olaya doble de 44 kilómetros.

“Este reto es por el Perú. Queremos demostrar que nuestros deportistas pueden competir al más alto nivel mundial”, señaló el atleta, quien además destaca el apoyo de su equipo y su familia, pilares fundamentales en cada desafío. Más allá del récord, la travesía busca inspirar a nuevas generaciones y posicionar al país en la élite mundial de la natación en aguas abiertas.