Pol Deportes: así informó la prensa mundial sobre el peruano que narró la final de Libertadores desde el cerro

La final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras no solo movilizó a miles de hinchas brasileños a Lima, sino que un joven peruano de tan solo 15 años, viajó 18 horas desde Andahuaylas con el fin de narrar el partido para sus portales digitales.

El joven no contaba con acreditación de prensa ni tampoco entrada, por lo que optó por subir al cerro que está detrás del estadio Monumental y narró el partido desde ahí. Sus videos y cientos de entrevistas inundaron las redes sociales por lo que su compromiso con el periodismo deportivo traspasó fronteras.

La prensa internacional no fue ajena a la labor del joven peruano y reconoció su esfuerzo y dedicación por su pasión. Medios argentinos, mexicanos, españoles y más, informaron sobre ‘Pol Deportes’, quien fue “la otra cara” de la final de Copa Libertadores en Lima.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7