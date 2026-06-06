Me Caigo de Risa: ¡Lita Pezo dio a luz y Mauricio Mesones terminó siendo su mamá!
El caos se apoderó de Me Caigo de Risa cuando Lita Pezo, Mauricio Mesones y Emilram Cossío participaron en una versión musical de “El ABCD de la historia”, un juego donde los concursantes debían actuar y cantar mientras iniciaban sus frases con las letras del abecedario.
En la improvisada historia, Lita Pezo interpretó a una mujer embarazada, mientras que Emilram Cossío hacía de su pareja y Mauricio Mesones se transformó en su madre, desatando una escena increíble.
Todo escaló rápidamente cuando Lita Pezo comenzó a sufrir “contracciones” en plena dinámica y, desesperada, pedía ayuda entre canciones: “Llama a la enfermera”, mientras Mauricio Mesones gritaba “¡Maternidad, maternidad!”.
La situación alcanzó otro nivel cuando Emilram Cossío decidió convertirse en doctor improvisado con un inesperado: “¡Yo mismo soy! ¡Vamos, vamos! ¡Este bebé viene porque viene!”, provocando carcajadas en todo el estudio.
Y aunque el juego parecía no tener sentido alguno, el final fue completamente inesperado: Lita Pezo terminó “dando a luz”, mientras todos celebraban la llegada del bebé con un efusivo: “¡Qué lindo! ¡Papachito lindo! ¡Te vamos a querer un montón!”.
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