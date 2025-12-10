Pol Deportes y su primera aparición en el Real Madrid vs Manchester City desde el Bernabéu

Tremendo. Cliver Huamán o más conocido como ‘Pol Deportes’ llegó al Santiago Bernabéu para narrar el partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League. El joven de 15 años viajó con su hermano mayor y Santi Lesmes hasta España y vienen viviendo un todo un sueño.

En medio del partido entre españoles e ingleses, el hermano de Cliver subió una foto de ellos en el Santiago Bernabéu junto a su bandera peruana y la de Andahuaylas. Dicha imagen emocionó a miles de usuarios en redes sociales.

Pol Deportes ha comentado que luego de terminar el colegio, estudiará periodismo deportivo en España, pues desea cumplir sus sueños. “Quiero comprarle un terreno a mis padres”, indicó en una entrevista. Asimismo, fue protagonista de una página en el diario Marca de España.

