Presidente de la FIFA exige sanciones ejemplares tras violencia en el Independiente vs. U. de Chile

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, durante el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A través de sus redes sociales, Infantino publicó lo siguiente: “Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta en Buenos Aires”.

Además, subrayó que la violencia no puede tener lugar en el deporte y que los estadios deben ser espacios seguros. “Los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, afirmó.

El presidente de la FIFA lamentó las imágenes que dieron la vuelta al mundo y expresó su solidaridad con las personas afectadas por los disturbios. “Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes”, precisó.

Finalmente, pidió sanciones ejemplares contra los responsables. “Esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, concluyó.

CONMEBOL TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ

La Conmebol emitió un comunicado tras lo ocurrido en Avellaneda. Informó que está reuniendo antecedentes que serán enviados a la Unidad Disciplinaria para definir las sanciones correspondientes.

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana no pudo disputarse. La suspensión se debió a los serios enfrentamientos entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile.

Como consecuencia de los disturbios, más de un centenar de personas fueron arrestadas, la mayoría de nacionalidad chilena, y alrededor de veinte resultaron heridas, lo que obligó a las autoridades a dar por terminado el encuentro.