Yo Soy Grandes Batallas 2026: ¡Marcello Motta y Jean Paul Strauss conmovieron con una armonía brutal!
La semifinal fue testigo de un encuentro de titanes. Marcello Motta subió al escenario acompañado de un referente de la música nacional: Jean Paul Strauss. Juntos interpretaron “Decir adiós”, logrando una conexión que trascendió la pantalla y dejó al jurado visiblemente emocionado.
Ricardo Morán aprovechó el momento para rendir homenaje a la trayectoria del invitado y el desempeño del participante: “Jean Paul, mi admiración por ti es enorme… Viva Marcello Motta, gracias por hacerlo tan bien, con tanto respeto y tener tanta escucha. Ha sido demasiado armónico”.
La actriz Jely Reátegui también se sumó a los elogios, resaltando la disciplina del imitador de Amen: “Qué orgullo deben sentir de tener a un gran representante del rock peruano como tú, Marcello. Ir avanzando sin meterte con nadie y chancón. Se nota que tienen una linda química”. Con esta presentación, Motta reafirma que su camino a la final está construido con trabajo duro y respeto al arte.
