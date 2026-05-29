Yo Soy Grandes Batallas 2026: ¡Mon Laferte y Lita Pezo hicieron historia como la mejor gala de la noche!

La semifinal fue testigo de una colaboración que rozó la perfección. Mon Laferte se unió a la talentosa Lita Pezo para interpretar una versión desgarradora y potente de “Por qué me fui a enamorar de ti”, logrando un balance vocal y escénico pocas veces visto en la competencia.

Ricardo Morán quedó impactado por la narrativa de ambas artistas: “Después de lo de ayer, no sabía de dónde podía venir la sorpresa, pero apareció Lita… ha sido increíblemente bien cantado y muy bien interpretado. Lita y Mon pueden hacer lo que quieran, esta es la mejor presentación de la noche”. En la misma línea, Mauri Stern confesó su favoritismo: “Lita y Mon ha sido mi presentación favorita, esto ha sido el comienzo de algo muy mágico y empoderado”.

Incluso Jely Reátegui definió la puesta en escena como una joya musical: “Lo que han hecho es un ensamble perfecto, balanceado, dándole brillo a la otra; ha sido un bolerito de oro”. Con el respaldo total del jurado y la sugerencia de Carlos Alcántara de grabar un disco juntas, esta dupla se retira del escenario como la gran sorpresa de la noche.

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