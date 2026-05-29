Yo Soy Grandes Batallas 2026: ¡Pedro Infante y José José hicieron magia con una gala histórica!

La noche de semifinales alcanzó un nivel cinematográfico. Pedro Infante unió su voz con José José para una presentación que fue calificada como “magia pura”. La química y el respeto entre ambos artistas lograron recrear una atmósfera de nostalgia que envolvió a todo el estudio.

Ricardo Morán fue rotundo sobre el impacto internacional de este duelo: “Realmente han puesto la escena más teatral de la noche… empezó esta magia del viaje del tiempo. Esto va a ser viral en México, han hecho magia esta noche”. Por su parte, Mauri Stern se mostró profundamente agradecido: “Esperé con paciencia este momento, estos son dos reyes. Este momento se quedará en Yo Soy para siempre”.

Incluso Carlos Carlín resaltó la impecable ambientación y la generosidad del refuerzo: “Han regresado a la vida a dos grandes. Esto parece que se volvió a blanco y negro; José José ha tenido la generosidad para que luzca Pedro Infante”.

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