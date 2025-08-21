¿Qué podría pasar con Independiente y la U. de Chile? Expertos se pronuncian

El partido entre Independiente vs. Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue cancelado tras una batalla campal en las tribunas del estadio Libertadores de América.

Esta llave debía definir al rival de Alianza Lima en los cuartos de final. Sin embargo, tras los incidentes y la decisión de no reprogramarlo, el desenlace de la serie permanece en suspenso.

Ante la incertidumbre sobre la resolución del caso, especialistas Marcelo Bee Sellares, abogado y especialista en derecho deportivo, advirtió que la Conmebol podría aplicar castigos severos a los equipos involucrados.

“Anticipo que habrá una sanción ejemplar para ambos clubes. Incluso podría tratarse de una medida inédita, como la descalificación de la competencia. No me sorprendería que eso ocurriera, dado que la gravedad de los hechos ha sido desproporcionada. Al ver las imágenes, queda claro que lo sucedido superó cualquier límite imaginable“, declaró Marcelo Bee Sellares.

Bee Sellares advirtió que la responsabilidad de lo ocurrido en Avellaneda no recae en un solo club, sino que debe evaluarse en función de las pruebas y la participación de ambas hinchadas.

“Si bien existe una responsabilidad del club organizador, Independiente de Avellaneda, las pruebas muestran que quienes promovieron esta barbarie fueron claramente los hinchas chilenos. En consecuencia, hay una responsabilidad compartida de ambas instituciones, lo que podría llevar a la Comisión Disciplinaria de la Conmebol a adoptar una medida realmente ejemplar contra ambos clubes“, sentenció.

Tras los graves incidentes en el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile, diversas voces se alzaron para condenar la violencia en el fútbol. Entre ellas destacó la de Walter Oyarce, docente y promotor del proyecto Esperanza, quien llamó a reflexionar sobre el trasfondo social de lo ocurrido.

“Lo sucedido en Argentina debe llamarnos a la acción. Y para actuar, lo primero es ubicarnos bien: no se trata solo de violencia en el fútbol, sino de la violencia que vivimos como sociedad y que, cuando se refleja en el deporte, genera un impacto aún mayor“, declaró Walter Oyarce.

Frente a los disturbios ocurridos en el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile, expertos y autoridades han señalado la necesidad de tomar medidas firmes para que hechos de esta magnitud no queden impunes.

“Las autoridades deben identificar a los responsables y aplicar sanciones, porque la impunidad resulta sumamente peligrosa y profundamente destructiva“, sentenció.