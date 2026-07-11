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Me Caigo De Risa: “¿Quieres entrar a mi sleeping bag?” Luciana Arispe y Rodrigo Sánchez Patiño desataron el caos en vivo

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El juego Me Caigo de Risa llegó a uno de sus momentos más inesperados cuando Luciana Arispe y Rodrigo Sánchez Patiño disputaron la gran final de ¿Es pregunta?. La situación era sencilla: irse de campamento, pero ambos terminaron convirtiendo el reto en un intercambio de coqueteos, indirectas y muchísimo doble sentido.

La rapidez con la que ambos improvisaban dejó sin palabras al resto del elenco, con un “¿Te parece si nos besamos después de acampar?” y un “¿Quieres entrar a mi sleeping bag?”. Al ver que ninguno caía y que la situación estaba cada vez más “caliente”, Peláez decidió detener el reto entre risas y sentenció: “Ganan los dos. Está muy caliente, estoy sudado”, decretando un empate que provocó carcajadas en todo el estudio.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

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