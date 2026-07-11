Me Caigo De Risa: “¿Quieres entrar a mi sleeping bag?” Luciana Arispe y Rodrigo Sánchez Patiño desataron el caos en vivo

El juego Me Caigo de Risa llegó a uno de sus momentos más inesperados cuando Luciana Arispe y Rodrigo Sánchez Patiño disputaron la gran final de ¿Es pregunta?. La situación era sencilla: irse de campamento, pero ambos terminaron convirtiendo el reto en un intercambio de coqueteos, indirectas y muchísimo doble sentido.

La rapidez con la que ambos improvisaban dejó sin palabras al resto del elenco, con un “¿Te parece si nos besamos después de acampar?” y un “¿Quieres entrar a mi sleeping bag?”. Al ver que ninguno caía y que la situación estaba cada vez más “caliente”, Peláez decidió detener el reto entre risas y sentenció: “Ganan los dos. Está muy caliente, estoy sudado”, decretando un empate que provocó carcajadas en todo el estudio.

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