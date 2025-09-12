Ricardo Gareca es candidato para dirigir a selección sudamericana

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) prescindió el contrato del argentino Fernando Batista tras la contundente derrota por 6-3 ante Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, resultado que dejó a la selección sin chances de disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026.

El estratega argentino, que estuvo dos años y medio al frente de la ‘Vinotinto’, dejó la dirección técnica y la federación se encuentra analizando a su reemplazo pensando en el camino hacia el Mundial 2030.

Entre los principales candidatos figura Ricardo Gareca, quien recientemente finalizó su ciclo en la selección chilena.

En los últimos años, Venezuela ha confiado en entrenadores argentinos: primero José Néstor Pekerman (2021–2023) y luego Fernando Batista (2023–2025). Tras su salida de ‘La Roja’, Gareca declaró sentirse con la energía y disposición necesarias para afrontar un nuevo reto como director técnico.

¿HAY MÁS CANDIDATOS?

Recientemente, también han surgido reportes que mencionan a Luis Zubeldía como una de las alternativas para dirigir la selección venezolana. La información fue confirmada por el periodista Fernando Czyz, quien indicó que el exentrenador de LDU es actualmente la opción más firme para liderar al equipo en los próximos desafíos.

La FVF aún no ha hecho un anuncio oficial, pero la decisión sobre el próximo estratega será clave para encaminar el proyecto rumbo al Mundial 2030.