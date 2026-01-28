Selección peruana: FPF dará importante anuncio este jueves y redes explotan con posible nuevo DT

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó una conferencia de prensa de urgencia para revelar dos noticias trascendentales. El anuncio principal, y el más aguardado por la hinchada, sería la designación del próximo estratega de la blanquirroja.

Se prevé que la institución presente Bicolor TV, una plataforma exclusiva dedicada a generar contenidos internos del equipo nacional. No obstante, el foco de atención está en la dirección técnica: se espera la confirmación oficial del sucesor de Óscar Ibáñez en el banquillo peruano.

MANO MENEZES: SERÍA EL ELEGIDO PARA EL PROCESO 2030

Según se ha podido conocer, el brasileño Mano Menezes sería el elegido para liderar el proyecto mundialista rumbo al 2030. Aunque nombres como Gustavo Álvarez estuvieron en el radar, la directiva se habría decantado por la experiencia del exseleccionador de la ‘Canarinha’.

Mano Menezes ya estuvo en la órbita de la FPF en procesos anteriores. Su trayectoria reciente incluye la dirección técnica de Gremio, donde solicitó la incorporación del nacional Erick Noriega. Su currículum destaca por su paso por el Scratch en 2010 y diversos clubes de élite internacional.

