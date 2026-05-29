Selección peruana sufrió su primera baja para los amistosos ante España y Haití

Miguel Araujo es la primera baja oficial de la Selección Peruana para los partidos amistosos de la fecha FIFA de junio frente a Haití y España. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el defensor de Sporting Cristal fue desafectado de la convocatoria tras recrudecerse un problema físico originado en su club.

El comando técnico liderado por Mano Menezes analiza en estos momentos si citará a un reemplazo de emergencia para cubrir la posición del zaguero celeste en la ‘Bicolor’.

El parte médico de la FPF sobre Miguel Araujo

Mediante un pronunciamiento oficial, la FPF detalló que la exclusión del futbolista se determinó tras cruzar los exámenes médicos con el departamento de salud de Sporting Cristal.

“La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Miguel Araujo, tras un informe médico analizado en coordinación con el club Sporting Cristal, ha sido diagnosticado con una lesión”, precisó el documento.

Esta dolencia impide al central nacional viajar a Estados Unidos y México, sedes programadas para los compromisos preparatorios de la Blanquirroja.

El impacto de la baja en el esquema de Mano Menezes

La ausencia del defensor rimense altera los planes de Mano Menezes. El estratega brasileño prioriza en su esquema la jerarquía de los jugadores que lograron la clasificación al Mundial de Rusia 2018, grupo donde Araujo es una pieza clave por su liderazgo.

Además de su rol internacional, el futbolista firmaba una gran regularidad en la temporada local con Sporting Cristal, acumulando un alto rodaje tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Hasta el cierre de esta nota, la directiva de la Selección Peruana no define el nombre del sustituto para la zaga nacional de cara a la gira internacional de junio.

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