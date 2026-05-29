Valentina Valiente capítulo 61: ¡Valentina sospecha que la drogaron en la boda y apunta contra Frida!

Las dudas de Valentina sobre lo ocurrido en la boda de Don Edmundo y Frida siguen creciendo cada vez más. Luego del escándalo que protagonizó completamente ebria durante la fiesta, la joven decidió sincerarse con Lupe y Bryan, confesando que sospecha que alguien habría puesto alguna sustancia en su bebida.

“Estaba pensando que quizás me han echado droga en la copa”, comentó todavía afectada y confundida por todo lo ocurrido aquella noche. Según explicó, lo que más le preocupa es que jamás había reaccionado así, incluso tomando alcohol. “Yo siempre estoy consciente. Me habré tomado dos o tres vasos máximo”, aseguró.

La confesión dejó impactados a Lupe y Bryan, quienes incluso consideraron que la teoría podría tener sentido. “Yo te conozco y ni en las fiestas más locas te he visto comportarte así”, le dijo Bryan, respaldando completamente sus sospechas.

Pero lo más fuerte llegó cuando comenzaron a hablar sobre quién podría haber querido perjudicarla. “¿De quién más? ¿De la novia, pues?”, respondió Valentina, dejando entrever que sospecha directamente de Frida. Aunque también mencionó a Ximena, amiga de Macarena, descartó por completo a la propia Macarena, asegurando que últimamente había sido amable con ella.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!