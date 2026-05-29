Valentina Valiente capítulo 61: ¡Rita por fin confesó que sí siente algo por Rocky!
Rita finalmente dejó de ocultar lo que siente por Rocky y sorprendió al sincerarse con él en una conversación que terminó completamente cargada de tensión romántica. Todo comenzó cuando Rocky se disponía a irse, pero Rita decidió detenerlo para confesarle algo importante.
“La vez pasada que fui a buscarte era para decirte que yo también siento algo por ti”, admitió sin poder seguir ocultándolo. La revelación dejó emocionado a Rocky, quien aseguró que desde hace tiempo sabía que entre ambos existía algo especial.
“Sé que los dos estamos sintiendo lo mismo”, continuó Rita, reconociendo que por más que intentó negarlo, ya no podía controlar lo que sentía. Lejos de incomodarse, Rocky tomó la confesión entre bromas y coqueteos, asegurando que desde el primer día notó la conexión entre ambos. Incluso, el joven intentó acercarse aún más y lanzó un divertido “¿novios o qué?”, provocando que Rita reaccionara entre nervios y risas.
Aunque Rita trató de poner límites y cambiar rápidamente de tema diciendo que tenía que trabajar, la química entre ambos quedó más evidente que nunca.
