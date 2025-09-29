Temas
Deportes

Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 12

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025Alianza Lima recibe en Matute a Atlético Grau, Universitario de Deportes visita en Trujillo a Alianza Atlético, mientras que Sporting Cristal es local en el Estadio Alberto Gallardo ante Ayacucho FC.Sport BoysComerciantes Unidos

  • Lunes 29 de septiembre

FINAL | UTC 2-0 Chankas

FINAL | Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC

  • Martes 30 de septiembre

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Universidad

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. ADT

7:30 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso

  • Miércoles 1 de octubre

6:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Atlético Grau

  • Jueves 2 de octubre

7:30 p.m. | Melgar vs. Cienciano

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

