Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 12

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima recibe en Matute a Atlético Grau, Universitario de Deportes visita en Trujillo a Alianza Atlético, mientras que Sporting Cristal es local en el Estadio Alberto Gallardo ante Ayacucho FC.Sport BoysComerciantes Unidos

Lunes 29 de septiembre

FINAL | UTC 2-0 Chankas

FINAL | Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC

Martes 30 de septiembre

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Universidad

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. ADT

7:30 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso

Miércoles 1 de octubre

6:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Atlético Grau

Jueves 2 de octubre

7:30 p.m. | Melgar vs. Cienciano

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

