Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 12
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.
RESULTADOS DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLAUSURA
Como parte de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima recibe en Matute a Atlético Grau, Universitario de Deportes visita en Trujillo a Alianza Atlético, mientras que Sporting Cristal es local en el Estadio Alberto Gallardo ante Ayacucho FC.Sport BoysComerciantes Unidos
- Lunes 29 de septiembre
FINAL | UTC 2-0 Chankas
FINAL | Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC
- Martes 30 de septiembre
1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Universidad
3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. ADT
7:30 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso
- Miércoles 1 de octubre
6:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes
8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Atlético Grau
- Jueves 2 de octubre
7:30 p.m. | Melgar vs. Cienciano