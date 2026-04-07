Tolima vs. Universitario: hora y dónde ver el partido por Copa Libertadores

Universitario de Deportes visita a Tolima en partido válido por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cremas irán por su primer triunfo del campeonato este martes 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro, ubicado en la ciudad de Ibagué, en Colombia.

La U viene de conseguir un importante triunfo 1-0 de local sobre Alianza Lima, en choque por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. El único tanto del encuentro lo marcó Martín Pérez Guedes. Universitario se ubica cuarto en el campeonato peruano.

En tanto, Tolima viene de empatar 2-2 en su visita a Independiente Santa Fe por el torneo colombiano. Los goles del rival de los cremas los marcaron Jersson Gonzalez y Juan Pablo Torres. El cuadro tolimense se localiza tercero del campeonato de su país.

¿A QUÉ HORA JUEGA TOLIMA VS. UNIVERSITARIO?

Tolima y Universitario se enfrentan este martes 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 9:00 p.m. (hora peruana). Los hinchas colombianos y cremas asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER TOLIMA VS. UNIVERSITARIO?

El partido entre Tolima y Universitario va por la señal de ESPN. Además, vía streaming, se podrá apreciar por Disney+. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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