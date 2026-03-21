Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. Juan Pablo II por la fecha 8?

Alianza Lima recibe a Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura. Los blanquiazules irán por su sexto triunfo del campeonato este sábado 21 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Los blanquiazules vienen de empatar en Cusco 1-1 con Deportivo Garcilaso. Este partido los dejó con 17 puntos y se ubican como uno de los líderes del campeonato.

En tanto, los chongoyapanos vienen de perder 2-3 de local ante Chankas. Tienen 10 unidades y están en la novena posición. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Alianza Lima vs. Juan Pablo II.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. JUAN PABLO II?

Alianza Lima y Juan Pablo II se enfrentan este sábado 21 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de la 6:30 p.m. Los hinchas blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS. JUAN PABLO II?

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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