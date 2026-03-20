Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver Comerciantes Unidos vs. Universitario por la fecha 8?

Universitario de Deportes visita a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Apertura. Los cremas irán por su quinto triunfo del campeonato este sábado 21 de marzo en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, de Cutervo.

Los cremas, actuales tricampeones del fútbol peruano, vienen de vencer 2-0 a UTC con goles de Lisandro Alzugaray y Alex Valera. Ese partido se disputó en el Estadio Monumental de Ate y dejó a la U en el puesto 4 del campeonato con 14 puntos.

En tanto, los cutervinos ganaron 4-3 en su visita a FC Cajamarca, ubicándose octavo en el Torneo Apertura con 10 unidades. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Comerciantes Unidos vs. Universitario.

¿A QUÉ HORA JUEGA COMERCIANTES UNIDOS VS. UNIVERSITARIO?

Comerciantes Unidos y Universitario de Deportes se enfrentan este sábado 21 de marzo en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo, a partir de las 1:15 p.m. Los hinchas cutervinos y cremas asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER COMERCIANTES UNIDOS VS. UNIVERSITARIO?

El partido entre Comerciantes Unidos y Universitario de Deportes va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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