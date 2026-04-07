Universitario empieza su camino en la Copa Libertadores ante Deportes Tolima: ¿dónde y a qué hora es el partido?

El equipo de Ate inicia su camino en el Grupo B visitando a Deportes Tolima en Colombia. Los dirigidos por Javier Rabanal buscan un resultado positivo en una plaza complicada.

Universitario de Deportes afronta este martes 7 de abril su debut en la Copa Libertadores 2026 cuando visite a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la primera fecha del Grupo B del torneo continental.

El conjunto crema llega motivado tras su reciente triunfo en el clásico ante Alianza Lima y apunta a iniciar con el pie derecho en un escenario exigente frente a uno de los equipos más sólidos del fútbol colombiano.

HORARIO Y CANAL DEL UNIVERSITARIO VS TOLIMA

El partido entre Universitario y Deportes Tolima está programado para las 21:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En países como Chile, Bolivia y Venezuela iniciará a las 22:00, mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzará a las 23:00.

La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica, además de las plataformas de streaming que ofrecerán el encuentro en toda la región.

El equipo dirigido por Javier Rabanal atraviesa una etapa de consolidación y confianza tras sus últimos resultados, mientras que Tolima llega con buen rendimiento en la liga colombiana, donde se ha mostrado como un rival sólido, especialmente en condición de local.

El duelo marcará el inicio del Grupo B y será clave para ambos equipos en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase, en un torneo donde cada punto resulta determinante desde la primera jornada.

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