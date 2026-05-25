Universitario vs. Tolima: ¿Día, hora y dónde ver el partido por Copa Libertadores?

Universitario de Deportes recibe a Tolima en partido válido por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cremas irán por su segundo triunfo del campeonato este martes 26 de abril en el Estadio Monumental, ubicado en Ate, Perú.

La U viene de conseguir un importante empate 0-0 de visita con Nacional, en choque por la fecha 5 de la Copa Libertadores. En tanto, por el torneo local, viene de igualar de visita sin goles con CD Moguegua y se ubica cuarto.

En tanto, Tolima viene de caer goleado 0-3 en Chile ante Coquimbo Unido; y por el campeonato colombiano cayó de visita 1-3 por las semifinales.

¿A QUÉ HORA JUEGA UNIVERSITARIO VS. TOLIMA?

Universitario y Tolima se enfrentan este martes 25 de abril en el Estadio Monumental a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). Los hinchas cremas y colombianos asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER UNIVERSITARIO VS. TOLIMA?

El partido entre Universitario y Tolima va por la señal de ESPN. Además, vía streaming, se podrá apreciar por Disney+. Asimismo, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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