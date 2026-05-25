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José Domingo Pérez querellará a Rosangella Barbarán por afirmar que atentó contra mascotas de PPK

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José Domingo Pérez querellará a Rosangella Barbarán por afirmar que atentó contra mascotas de PPK
Agustín Sosa
Agustín Sosa
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Durante una conferencia de prensa del partido político Juntos por el Perú, el exfiscal y abogado José Domingo Pérez, anunció que presentará una querella contra Rosangella Barbarán por afirmar durante el debate técnico que el letrado “fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente Pedro Pablo Kuckzynski”.

“Se va a interponer la querella correspondiente contra la interviniente de este grupo fujimorista, Rosangella Barbarán, toda vez de que el tema que era materia de la exposición del debate técnico era juevntud y deporte. Sin embargo, estamos acostumbrados, lamentablemente, a que el insulto y el ataque venga del grupo fujimorista”, declaró Domingo Pérez.

Estas declaraciones realizadas por la congresista fujimorista Rosangela Barbarán se dio durante el debate del bloque de Juventud y Deporte, contra el secretario general y diputado por Juntos por el Perú, Ernesto Zunini.

Al terminar el intercambio de ideas, proyecto, y (cómo no) puysasos en el debate técnico, la congresista Barbarán se acercó a Ernesto Zunini levantando el dedo señalandole mientras le decía unas palabras. El economista Gustavo Guerra García, ante el tenso encuentro, también respondió.

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