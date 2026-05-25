Yo Soy GRANDES BATALLAS: José Feliciano volvió a demostrar por qué es consagrado

José Feliciano ganó la batalla ante Bob Marley, quien llegó al escenario dispuesto a arrebatarle la silla al consagrado.

Aunque el jurado reconoció el trabajo del imitador del ícono del reggae, también señaló aspectos por mejorar. “Tienes mucho a tu favor para ser un buen Bob Marley”, comentaron, destacando además que logró transmitir “la vibra del reggae” durante su presentación. Sin embargo, recomendaron trabajar más el timbre y darle mayor cuerpo a la voz.

Por otro lado, José Feliciano volvió a recibir elogios por su desempeño. “Integras cada elemento de la imitación con juego, rigor, detalle y disciplina”, resaltaron los jueces sobre el consagrado.

A pesar de que el jurado notó algunas notas menos precisas de lo habitual, también dejaron en claro que el manejo de la guitarra y la interpretación del personaje siguen siendo uno de sus puntos más fuertes. “Tu imitación del personaje a nivel actoral es impecable”, afirmaron. Finalmente, José Feliciano logró quedarse con la victoria y continuar en competencia.

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