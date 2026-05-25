Yo Soy GRANDES BATALLAS: El aventurero de América llegó para enfrentar a Marcelo Motta

La tercera batalla de la noche arrancó con reto de Pedro Fernández, quien llegó al escenario dispuesto a retar al consagrado Marcello Motta.

Nello Franco, imitador del “Aventurero de América” y campeón de la temporada 19 en 2017, volvió decidido a recuperar un lugar en la competencia. “Siento que en esa fila de consagrados le hace falta color, alegría y un buen peleador mexicano”, comentó antes de elegir a su rival.

El participante no dudó en señalar a Marcello Motta como el elegido para la batalla y salió al escenario interpretando “Yo soy el aventurero”, tema con el que puso ritmo, fiesta y mariachi a la noche.

Durante la presentación, el imitador hizo cantar al público con frases como “¡Que vivan las mujeres!” y mostró toda la energía característica del personaje.

Con una puesta en escena llena de alegría y sabor mexicano, Pedro Fernández dejó claro que regresó para competir fuerte y buscar quedarse con una silla.

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