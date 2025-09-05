Venezuela o Bolivia: ¿qué necesita cada selección para acceder al repechaje?

Seis selecciones sudamericanas aseguraron su presencia en el Mundial 2026: Argentina, Brasil y Ecuador lo hicieron con anticipación, mientras que en la penúltima jornada se sumaron Uruguay, Colombia y Paraguay. El único cupo pendiente es el del repechaje, que se definirá entre Venezuela y Bolivia, separadas por apenas un punto.

‘La Vinotinto’ parte con ventaja: los dirigidos por Fernando Batista ocupan la séptima posición con 18 puntos y depende de sí mismos. Si derrotan a Colombia en Maturín, asegurarán el repechaje. Un empate o incluso una derrota podrían mantenerlos con vida, siempre que Bolivia no derrote a Brasil en La Paz.

La situación de ‘La Verde’ es más complicada. Con 17 unidades y octava en la tabla, está obligada a ganarle a la ‘Canarinha’. Solo así podría superar a Venezuela en caso tropiece. Un empate no le alcanzaría, pues la diferencia de goles (-19 frente a -7) hace prácticamente imposible la remontada. Una derrota la deja sin opciones.

Con este panorama, la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas promete alta tensión: Venezuela busca alcanzar por primera vez un repechaje mundialista y Bolivia confía en un milagro en casa para mantener vivo su sueño.

RESULTADOS Y TABLA DE POSICIONES DE ELIMINATORIAS 2026

Uruguay 3-0 Perú | FINAL

Jueves 4 de septiembre

Hora: 6:30 pm

Estadio Centenario, Montevideo

Argentina 3-0 Venezuela | FINAL

Jueves 4 de septiembre

Hora: 6:30 pm

Estadio Monumental, Buenos Aires

Colombia 3-0 Bolivia | FINAL

Jueves 4 de septiembre

Hora: 6:30 pm

Estadio Metropolitano, Barranquilla

Paraguay 0-0 Ecuador | FINAL

Jueves 4 de septiembre

Hora: 6:30 pm

Estadio Defensores del Chaco, Asunción

Brasil 3-0 Chile | FINAL

Jueves 4 de septiembre

Hora: 7:30 pm

Estadio Maracaná, Río de Janeiro