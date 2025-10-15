Vinicius Jr es procesado por la Justicia de Brasil tras su fiesta de cumpleaños

El futbolista brasileño, Vinicius Junior, celebró su cumpleaños número 25 a lo grande en una finca de Río de Janeiro por dos días. Las celebraciones fueron grandes ya que hubo hasta 500 invitados, fuegos artificiales, alcohol y más, lo que desató la furia de los vecinos y todo terminó en una denuncia por parte de ellos.

Y es que uno de los vecinos denunció al atacante del Real Madrid por “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” debido al ruido y gritos de las personas, pues hasta habían juegos mecánicos como un parque de atracciones.

Según la información del diario O’Globo, Vinicius será procesado por el Noveno Juzgado Especial Penal de Río y la audiencia se realizará el próximo 6 de noviembre. Cabe mencionar que en Brasil, perturbar la tranquilidad de las personas tiene pena de cárcel.

Sí, en Brasil pueden ir entre 15 días a 3 meses de cárcel por cometer dicha falta, por lo que Vinicius Jr podría terminar tras las rejas. Sin embargo, también existe el pago de una multa, lo cual sería la vía que tome el futbolista.

