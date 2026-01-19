¿Cuándo podría recibir mi dinero si solicité mi AFP este último 19 de enero?

El plazo ampliado para solicitar el retiro AFP 2026 venció este lunes 19 de enero, fecha en la que se cerró definitivamente el registro habilitado por la Asociación de AFP para acceder a la liberación de los fondos previsionales.

La solicitud presentada en enero tuvo un beneficio adicional: el incremento del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para 2026, lo que permitió retirar hasta S/22.000. Este monto máximo aplica para quienes completaron el trámite dentro del calendario establecido.

Últimos días para el retiro AFP: condiciones y cronograma de pago

A diferencia de procesos anteriores, no se estableció un cronograma por número de DNI. Desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 19 de enero de 2026, todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) pudieron presentar su solicitud sin restricciones, ya sea para un primer retiro o para completar una segunda armada, siempre que no se supere el tope autorizado.

Tras el envío de la solicitud, el dinero se entregará en cuatro partes iguales, con un intervalo de 30 días calendario entre cada pago. El primer abono se realiza un mes después del registro del trámite.

Así, si la solicitud se presentó el 19 de enero, el primer depósito está previsto para el 18 de febrero, seguido de tres pagos adicionales hasta completar el monto solicitado. Cada armada equivale a una UIT, por lo que quienes accedieron al retiro máximo recibirán S/5.500 por cada desembolso.

