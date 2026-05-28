Adolescente de 16 años desaparecida reaparece con hombre de 33: expertos alertan sobre riesgos de relaciones con adultos

El caso de una adolescente de 16 años reportada como desaparecida y hallada días después en la casa de un hombre de 33 años ha encendido nuevamente las alarmas sobre las relaciones entre menores de edad y adultos en el Perú.

La Policía no pudo proceder legalmente debido a que la menor aseguró que permanecía allí por voluntad propia y negó haber sido retenida. Sin embargo, el caso abrió un debate sobre los límites, riesgos y responsabilidades familiares frente a este tipo de situaciones.

De acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), más de 55 mil adolescentes en el país mantienen relaciones con parejas significativamente mayores, una situación que muchas veces deriva en maternidad temprana y abandono de proyectos educativos.

La psicóloga Sheila Sáenz explicó que, aunque en la adolescencia es normal experimentar ilusiones amorosas, cuando existe una diferencia considerable de edad pueden aparecer dinámicas de manipulación y poder. “Un adulto tiene más experiencia y puede influir emocionalmente sobre un adolescente que aún está formando su personalidad”, señaló.

La especialista remarcó que la reacción de los padres no debe centrarse en prohibiciones extremas o castigos, sino en fortalecer el diálogo y la confianza. Asimismo, recordó que, aunque el Código Penal contempla el consentimiento desde los 14 años, cualquier relación marcada por abuso de poder o manipulación puede constituir un delito.

Expertos recomiendan a las familias mantenerse alertas, conversar abiertamente con sus hijos y buscar orientación psicológica o legal cuando existan señales de alarma.

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