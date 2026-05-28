Callao: Vecinos denuncian más de 30 días sin luz en Bocanegra

La indignación crece en el sector 5 de Bocanegra, en el Callao. Desde hace más de 30 días, vecinos denuncian constantes cortes e intermitencias en el servicio eléctrico que ya habrían afectado a más de 20 mil personas.

Uno de los afectados es Segundo, comerciante de la zona, quien asegura que la falta de energía ha golpeado directamente su minimarket. Su refrigeradora principal dejó de funcionar y ahora apenas puede mantener encendida una luz LED para atender a sus clientes.

“Todos los días es el mismo problema. La luz viene dos horas y luego se va. Ya se malogró todo”, contó indignado.

Los vecinos aseguran haber presentado más de 15 documentos de reclamo ante la empresa responsable del servicio, sin obtener una solución definitiva. Además, denuncian cobros elevados en sus recibos, pese a no contar con electricidad estable. Algunos aseguran pagar más de 400 soles mensuales.

La situación también afecta a estudiantes que no pueden realizar tareas, trabajadores remotos y familias que han perdido alimentos por la falta de refrigeración. Incluso, denunciaron el caso de un vecino que depende de oxígeno artificial y necesita energía constante.

Ante las denuncias, la empresa Plus Energía emitió un comunicado señalando que un equipo técnico ya se encuentra trabajando en la zona y que ejecutan un plan de evaluación y reingeniería para resolver el problema en el menor tiempo posible.

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