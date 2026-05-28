Melanie Martínez se quiebra al recordar a Cristian Domínguez: “Todo fue una mentira”

Melanie Martínez decidió hablar después de años de silencio. La expareja de Cristian Domínguez abrió su corazón en una entrevista para Arriba Mi Gente, donde recordó los episodios más dolorosos de su relación con el cumbiambero y no pudo contener las lágrimas.

“Todo fue una mentira”, afirmó Melanie al referirse a su matrimonio con el cantante, una historia que, según contó, empezó con ilusión, pero terminó convertida en un “calvario”. La artista reveló que aceptó casarse motivada también por el deseo de su padre, quien atravesaba una delicada enfermedad y soñaba con llevarla al altar antes de morir.

Sin embargo, el momento que debía convertirse en uno de los más felices de su vida terminó marcado por las decepciones. Melanie aseguró arrepentirse del matrimonio y recordó el duro golpe que significó enterarse de que su unión civil no era válida, pues Cristian aún mantenía vigente un vínculo con Tania Ríos.

“Todo se tornó tan oscuro, tantas mentiras”, expresó entre lágrimas.

La entrevista llega en un momento particular: Cristian Domínguez se encuentra a pocos días de contraer matrimonio con Karla Tarazona, situación sobre la que Melanie también opinó sin filtros.

Actualmente, Melanie asegura estar enfocada en salir adelante, retomar su carrera musical y fortalecer su emprendimiento de postres, mientras intenta dejar atrás uno de los capítulos más duros de su vida.

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