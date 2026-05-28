Aerolíneas y gremios turísticos rechazan cobro extra a pasajeros con escala en Lima

Los principales gremios del sector aéreo y turístico del Perú rechazaron la firma de la Adenda 9 del contrato del aeropuerto Jorge Chávez y alertaron que existen acciones judiciales activas contra el cobro de la TUUA de transferencia internacional.

Como se recuerda, desde diciembre de 2025, los pasajeros que llegan a Lima y toman otro vuelo internacional deben pagar una tarifa adicional llamada TUUA, un cobro aeroportuario que antes no se aplicaba en vuelos de conexión.

Las aerolíneas aseguran que este nuevo pago encarece los pasajes, afecta el tránsito de viajeros y vuelve menos competitivo al aeropuerto Jorge Chávez frente a otros hubs de Sudamérica.

Los gremios aseguran que el cobro ha provocado la cancelación de ocho rutas internacionales y afectaría el turismo receptivo con pérdidas estimadas en US$33 millones durante 2026.

Además, cuestionaron que la nueva adenda mantenga la TUUA internacional hasta el año 2041 y pidieron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones retomar el diálogo para buscar una solución consensuada que favorezca la conectividad y competitividad del país.