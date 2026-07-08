Trujillo: Deysi Geldres asegura haber sido víctima de una modalidad criminal por Yape

Deysi Geldres, conocida vendedora de anticuchos en Trujillo, denuncia haber sido víctima de una presunta modalidad delictiva que terminó llevándola a pasar 48 horas detenida y siendo señalada como integrante de una organización criminal.

Según contó entre lágrimas, todo comenzó cuando delincuentes habrían fotografiado el código QR con el que cobraba mediante una billetera digital en su puesto de comida. Posteriormente, ese código habría sido utilizado para recibir un supuesto pago vinculado a un caso de extorsión.

La comerciante fue intervenida por la Policía bajo el argumento de que solo brindaría su declaración como testigo. Sin embargo, terminó esposada, fotografiada junto a una detenida y presentada públicamente como presunta integrante de la banda “Las Barbies del Cártel de Juárez”.

Tras recuperar su libertad con comparecencia, Deysi asegura que nunca encontraron conversaciones, mensajes ni pruebas que la vinculen con actividades ilícitas. Pese a ello, continúa siendo investigada mientras intenta recuperar la tranquilidad y la confianza de sus clientes. Su hija denunció que la familia retiró el código QR del negocio por temor a que esta modalidad vuelva a repetirse y pidió que las autoridades rectifiquen la información difundida sobre su madre.

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