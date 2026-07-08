San Juan de Lurigancho: padres señalan a la profesora Flor de María Bautista por maltrato infantil

Padres de familia del colegio inicial Divino Niño Jesús, en San Juan de Lurigancho, denunciaron a la docente Flor de María Bautista por presuntos maltratos físicos y psicológicos contra niños de 3, 4 y 5 años.

Según los testimonios, los menores dejaron de querer asistir al colegio, presentaron episodios de ansiedad, miedo e incluso regresaron a conductas como orinarse en la cama. Algunos padres señalaron que sus hijos relataron jalones de cabello y orejas, restricciones para ir al baño y humillaciones frente a sus compañeros.

Uno de los casos más impactantes fue el de una niña que, según su madre, fue obligada a permanecer mojada tras orinarse en el aula y se le pidió cambiarla delante del resto de estudiantes. Además, varios menores aseguraron que “lo que pasa en el salón es un secreto”, una frase que incrementó la preocupación de las familias.

Los denunciantes afirman que existen antecedentes contra la profesora y que incluso habrían encontrado denuncias previas por presunta agresión familiar. Aunque la docente fue suspendida temporalmente, aseguran que la UGEL les informó que no puede ser retirada definitivamente mientras no exista una falta considerada “grave”.

Las familias exigen que Flor de María Bautista sea separada de manera permanente de cualquier institución educativa y que se garantice atención psicológica para los menores afectados.

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