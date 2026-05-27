Roberto Sánchez: reprograman audiencia para decidir si será sometido a juicio oral

Luego de más de dos horas de audiencia, el 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima no definió este miércoles si el congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, será enviado a juicio oral por presuntamente haber consignado información falsa ante la ONPE sobre aportes de campaña.

Ante ello, el juzgado programó una nueva audiencia para el jueves 4 de junio de 2026 a las 3:30 p. m., en la que se continuará evaluando si existen elementos suficientes para que el Poder Judicial abra juicio oral contra Sánchez Palomino y otros investigados. La Fiscalía solicita para él cinco años y cuatro meses de prisión.

Durante la sesión de este miércoles 27, no se llegó a debatir el fondo del caso. La audiencia se centró en los cuestionamientos planteados por las defensas de los acusados, que sostuvieron que el Ministerio Público incorporó elementos de convicción que no habrían sido presentados en la etapa anterior del proceso. Según argumentaron, ello afectaría el derecho de defensa y el debido proceso.

En ese contexto, la defensa de Rubén Herrada Tello, extesorero de Juntos por el Perú e implicado en el caso, presentó un pedido de nulidad que fue admitido por el juzgado. El magistrado dispuso que este recurso sea resuelto como primer punto en la próxima audiencia del 4 de junio. Solo después de ello se continuará con la discusión principal: definir si corresponde o no iniciar la etapa de juicio oral.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó declarar infundado el pedido de nulidad de Herrada Tello y negó haber incorporado nuevos elementos de convicción respecto de los ya expuestos en la etapa intermedia. Además, precisó que, de los seis investigados inicialmente, existe pedido de sobreseimiento para dos, por lo que la acusación se mantiene únicamente contra cuatro personas. Sin embargo, el juez señaló que ese aspecto será abordado una vez se resuelva el recurso de nulidad.

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS Y 4 MESES CONTRA ROBERTO SÁNCHEZ

La Fiscalía acusa a Roberto Sánchez de haber desviado S/280 000 de fondos partidarios hacia sus cuentas personales y las de su hermano, William Sánchez, entre 2018 y 2020. En el caso también están comprendidos otros cuatro dirigentes de Juntos por el Perú: los tesoreros Raúl del Castillo y Rubén Herrada, el contador José Guardia y el excandidato al Senado Manuel Torbisco.

Según la tesis fiscal, el primer hecho ocurrió en 2018, cuando Sánchez habría derivado S/204 000 entregados por personas que aspiraban a postular en las elecciones municipales de ese año hacia las cuentas de su hermano. De acuerdo con la investigación, existe trazabilidad del dinero, pese a que ese monto no habría sido reportado correctamente a la ONPE.

El segundo episodio se habría producido en 2020, durante las elecciones congresales extraordinarias. La Fiscalía sostiene que los simpatizantes interesados en postular debían depositar S/1000 en la cuenta personal de Roberto Sánchez. En este caso, el monto presuntamente desviado asciende a S/75 750.

La situación judicial del candidato presidencial volverá a evaluarse en la audiencia del próximo 4 de junio, a pocas horas del cierre de campaña de segunda vuelta y a tres días de la jornada electoral del 7 de junio.

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