Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | Este miércoles 27 de mayo, la Presidencia de la República realizó actividades oficiales. A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia se conocieron los detalles de la agenda del jefe de Estado. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 27 DE MAYO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la República, José María Balcázar, tiene programado liderar el Consejo de Ministros de este miércoles 27 de mayo. Horas antes, por la tarde del 26 de mayo, recibió en Palacio de Gobierno a representantes de gremios de maestros cesantes, jubilados y auxiliares del sector Educación, para escuchar sus demandas y dialogar sobre mejoras en sus condiciones, valorando la importante labor que han cumplido en favor de la educación en el Perú. En el encuentro también participó el congresista Edgar Tello, con quien coordinaron la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para avanzar en la atención de este importante sector.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el jefe de Estado se viene reuniendo con sus ministros de Estado en el marco de la sesión del Consejo de Ministros de este miércoles 27. Hay que recordar que, cada miércoles el Ejecutivo tiene programado la reunión de los diferentes titulares a fin de afinar las políticas y medidas adoptadas por el Gobierno.

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