Campeón de MMA fue asesinado de 16 disparos al salir de su academia en el Callao

La violencia volvió a golpear al Callao. Alexander Vincenzo Paiva, conocido deportista e instructor de artes marciales mixtas (MMA), fue asesinado de al menos 16 disparos cuando salía de su academia junto a uno de sus alumnos.

El crimen ocurrió la noche del último lunes en la avenida Santa Rosa. Según testigos, los atacantes esperaban a bordo de un auto rojo con lunas polarizadas. Cuando la víctima salió del local, abrieron fuego sin piedad.

Paiva, también conocido como “Gallo Negro”, era campeón nacional y subcampeón internacional de MMA. Había regresado recientemente de competir en Río de Janeiro y además dirigía centros de entrenamiento donde formaba a jóvenes deportistas. Junto a él también resultó herido Sebastián Padilla Herrera, de 25 años, alumno del instructor, quien permanece en estado grave. Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión.

Familiares señalaron que no tenían conocimiento de amenazas o extorsiones. Sin embargo, las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado al cobro de cupos o a un ajuste de cuentas. Cámaras de seguridad de la Municipalidad del Callao habrían captado la placa del vehículo usado por los sicarios, pieza clave para la investigación. La muerte del deportista deja en la orfandad a dos menores de edad y enluta al mundo deportivo chalaco.

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